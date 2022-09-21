أوكرانيا تسخر من قرار التعبئة العسكرية في روسيا

ردت أوكرانيا بسخرية على قرار التعبئة الجزئية للقوات الروسية، الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتساءل ميخائيلو بودولياك مستشار الشؤون الخارجية بمكتب الرئيس الأوكراني على تويتر، قائلاً: «لا يزال كل شيء يسير وفقاً للخطة، أليس كذلك؟» وأشار بودولياك إلى أن ذلك هو «اليوم الـ210 من حرب الأيام الثلاثة». وقال: إن الروس الذين يطالبون بإبادة أوكرانيا قد تلقوا الآن أمراً بالتعبئة، وأغلقوا الحدود، وحظروا حسابات وأصدروا أحكاماً بالسجن على الفارين من الخدمة، إلى جانب أمور أخرى. واختتم حديثه قائلاً: «هناك قدر كبير من روح الدعابة في الحياة». وفسر زميله، أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني، تحرك الكرملين بأنه يعني أن هناك خسائر كبيرة أجبرت روسيا على اتخاذ هذا الإجراء. وكتب أريستوفيتش إن «هناك أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، وأكثر مثلما يقرب من 150 ألفاً». وقالت موسكو، اليوم الأربعاء، إن 5937 من أفرادها العسكريين قتلوا منذ بداية الهجوم. ويعتقد المراقبون المستقلون أن الخسائر الحقيقية أكبر بعدة مرات مما هو معلن. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء التعبئة الجزئية للجيش، في خطاب موجه للأمة، حيث ذكرت قناة «ار تي» الروسية أن وزارة الدفاع أوصت باستدعاء جنود الاحتياط للخدمة الفعلية، حيث إن هناك مواجهة ممتدة ضد أوكرانيا.