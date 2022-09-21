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ردود الفعل الدولية على قرار بوتين بشأن التعبئة

من الجيش الروسي
21 سبتمبر 2022 16:48

توالت ردود الفعل العالمية على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، التعبئة العامة العسكرية جزئيا في روسيا، على أن تبدأ اعتبارا من اليوم، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وحض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المجموعة الدولية على "ممارسة أقصى الضغوط" على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أبدى استعداده لاستخدام "كل امكانات ترسانته" ضد الغرب.

وقال ماكرون على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن قرارات بوتين الذي أعلن أيضا عن تعبئة الاحتياطي "تؤدي الى عزلة روسيا بشكل إضافي".


وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن إخفاقات روسيا العسكرية في حربها على أوكرانيا هي السبب في إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية: إن المستشار أحيط علما بتصريحات بوتين ونقل عنه قوله: "كل هذا لا يمكن تفسيره إلا في ضوء حقيقة أن الهجوم الروسي على أوكرانيا لم يسر بشكل ناجح".

من جهته، قال رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي: إن روسيا ستحاول تدمير أوكرانيا وتغيير حدودها، وذلك في تعليقه على قرار موسكو إعلان التعبئة الجزئية للجيش.

وأضاف "سنفعل كل ما في وسعنا مع حلفائنا حتى يتمكن حلف شمال الأطلسي من دعم أوكرانيا بصورة أكبر ليتسنى لها الدفاع عن نفسها" وحث على تقديم الحلفاء الغربيين مزيدا من المساعدة لكييف.

وأكدت السفيرة الأميركية في أوكرانيا، بريدجت برينك، أن إعلان التعبئة الروسية «مؤشر ضعف» لا قوة.

وكتبت في تغريدة على حسابها في تويتر «الاستفتاءات الزائفة والتعبئة هي مؤشرات ضعف وفشل روسي»، مؤكدة أن بلادها ستستمر في «دعم أوكرانيا طالما اقتضت الضرورة».

واعتبر رئيس وزراء هولندا، مارك روته، أن قرار التعبئة علامة على ذعر بوتين، مضيفا «التعبئة والدعوة إلى استفتاءات في دونيتسك كلها علامات على الذعر، فخطاب بوتين بشأن الأسلحة النووية شيء سمعناه مرات عديدة من قبل».

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المصدر: وكالات
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