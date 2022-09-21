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لبنان يحبط عملية تهريب 55 شخصاً شمال البلاد

أرشيفية
21 سبتمبر 2022 16:20

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تهريب 55 شخصاً عبر البحر بطريقة غير شرعية شمال البلاد.
وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي اليوم، إن ذلك جاء نتيجة عملية رصد ومتابعة لمحاولة تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية قبالة بلدة العريضة- عكار، مشيرة إلى أن القوات البحرية تمكنت من الوصول إلى المركب المستعمَل للتهريب على بُعد ستة أميال بحرية عن الشاطئ.
وأضافت أن المركب أصيبت بعطل في وقت سابق، وعلى متنه 55 شخصاً بينهم طفلان وامرأتان حاملتان، مشيرة إلى أن القوات البحرية قامت بسحب المركب نحو الشاطئ، «وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص».
وتكثف القوى الأمنية اللبنانية جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، وتقوم بتوقيف المتورطين فيها الذين يروجون لها مقابل تقاضيهم مبالغ مالية.

 

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