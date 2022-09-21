الخميس 22 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تفاصيل قرار بوتين بشأن التعبئة العسكرية

تفاصيل قرار بوتين بشأن التعبئة العسكرية
21 سبتمبر 2022 16:02

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، التعبئة العامة العسكرية جزئيا في روسيا، على أن تبدأ اعتبارا من اليوم، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وأضاف بوتين: «أصبح جليا أن الحل السلمي لم يعجب الغرب، حيث حصلت كييف على دعمه لتقويض مقترحاتنا السلمية».
وهذه تفاصيل القرار:
- أمر بوتين وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بتنفيذ التعبئة الجزئية.
- قال بوتين إنه وقع مرسوماً رئاسياً لتنفيذ التعبئة العامة الجزئية.
- التعبئة العامة في روسيا تبدأ اليوم.
- على الحكومة توفير أموال لزيادة إنتاج الأسلحة.
- سيتم استدعاء 300 ألف من قوات الاحتياط.
- مَن يتم استدعاؤهم سيحصلون على تدريب عسكري قبل نشرهم.
- ينطبق القرار على مَن لديهم خبرة عسكرية سابقة. 

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية أوكرانيا في نيويورك
وزراء خارجية مجموعة السبع يؤكدون مجدداً دعمهم لأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
بوتين
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
الدولار يسجل أعلى مستوى في 20 عاماً
الاقتصادي
الدولار يسجل أعلى مستوى في 20 عاماً
اليوم 13:47
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
عربي ودولي
ماكرون: الهدف هو التفاوض على تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا
اليوم 13:35
ملعب جديد في الرياض بسعة 40 ألف متفرج
الرياضي
ملعب جديد في الرياض بسعة 40 ألف متفرج
اليوم 13:30
صاروخ ناسا الجديد للعودة إلى القمر يجتاز اختباراً أساسياً للتزود بالوقود
دنيا
صاروخ ناسا الجديد للعودة إلى القمر يجتاز اختباراً أساسياً للتزود بالوقود
اليوم 13:20
الإمارات تشارك بعملية «ليون فيش » باشراف الإنتربول تسفر عن مصادرة مخدرات بقيمة 700 مليون دولار
الإمارات
الإمارات تشارك بعملية «ليون فيش » باشراف الإنتربول تسفر عن مصادرة مخدرات بقيمة 700 مليون دولار
اليوم 13:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©