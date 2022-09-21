تفاصيل قرار بوتين بشأن التعبئة العسكرية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، التعبئة العامة العسكرية جزئيا في روسيا، على أن تبدأ اعتبارا من اليوم، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا. وأضاف بوتين: «أصبح جليا أن الحل السلمي لم يعجب الغرب، حيث حصلت كييف على دعمه لتقويض مقترحاتنا السلمية». وهذه تفاصيل القرار: - أمر بوتين وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بتنفيذ التعبئة الجزئية. - قال بوتين إنه وقع مرسوماً رئاسياً لتنفيذ التعبئة العامة الجزئية. - التعبئة العامة في روسيا تبدأ اليوم. - على الحكومة توفير أموال لزيادة إنتاج الأسلحة. - سيتم استدعاء 300 ألف من قوات الاحتياط. - مَن يتم استدعاؤهم سيحصلون على تدريب عسكري قبل نشرهم. - ينطبق القرار على مَن لديهم خبرة عسكرية سابقة.