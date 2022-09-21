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ليتوانيا ترفع جاهزية الرد السريع بعد قرار موسكو
من الجيش الليتواني
21 سبتمبر 2022 15:54
أعلنت ليتوانيا، اليوم الأربعاء، رفع مستوى جاهزية قواتها المسلحة للرد السريع، وذلك بعد أن أعلنت روسيا تعبئة عسكرية جزئية، فيما قالت فنلندا إنها تراقب الوضع في روسيا عن كثب بعد الإعلان الروسي.
وقال وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس إن بلاده رفعت مستوى جاهزية قوة الرد السريع في جيشها.
وأضاف أن هذه الخطوة ترمي "لمنع أي استفزازات من الجانب الروسي".
وكتب على فيسبوك "بما أن التعبئة العسكرية الروسية ستنفذ أيضا في منطقة كالينينغراد، في جوارنا، فلا يمكن لليتوانيا أن تكتفي بالمراقبة".
وعلى الصعيد نفسه، قال وزير الدفاع الفنلندي أنتي كاكونين، إن بلاده تراقب عن كثب الوضع في روسيا المجاورة بعد أمر الرئيس فلاديمير بوتن بالتعبئة العسكرية.
وقال المسؤول الفنلندي "فيما يتعلق بمحيط فنلندا، يمكنني القول إن الوضع العسكري مستقر وهادئ(...) قواتنا الدفاعية مستعدة جيدا والوضع مراقب عن كثب".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس الروسي التعبئة العامة العسكرية جزئيا، على أن تبدأ اعتبارا من اليوم، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا، حيث مني الجيش الروسي أخيرا بخسائر كبيرة.
وقال بوتن في خطاب موجه للشعب الروسي: "نواجه اليوم القوات الأوكرانية والماكينة الكبرى للناتو، وبالتالي يجب أخذ القرار لحماية أرضنا ووطننا وسيادتنا".
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المصدر: وكالات
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