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إصابة ملكة الدنمارك بـ«كورونا» بعد حضورها جنازة إليزابيث

ملكة الدنمارك مارغريت
21 سبتمبر 2022 15:43

قال القصر الملكي الدنمركي في بيان، اليوم الأربعاء، إن الفحوص أثبتت إصابة الملكة مارجريت بكوفيد-19. وألغت الملكة البالغة من العمر 82 عاماً التزاماتها لهذا الأسبوع. وكانت الملكة مارجريت قد حضرت جنازة الملكة إليزابيث في لندن يوم الاثنين. وسبق أن أصيبت ملكة الدنمرك، التي حصلت على التطعيم من فيروس كورونا، بكوفيد-19 في فبراير من هذا العام وظهرت عليها أعراض خفيفة في ذلك الوقت. ورفض متحدث باسم القصر الإدلاء بمزيد من التعليقات اليوم الأربعاء.

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المصدر: وكالات
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