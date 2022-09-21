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تحذيرات دولية من تهديدات بوتين النووية

من أسلحة الدمار الشامل (أرشيفية)
21 سبتمبر 2022 15:39

بعدما اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الغرب بممارسة ابتزاز نووي ضد بلاده، مؤكداً «أن لدى موسكو أسلحة دمار شامل كثيرة للرد».

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، جيليان كيجان: إن خطاب بوتين اليوم يمثل تصعيداً مقلقاً، مشيرة إلى ضرورة «أخذ تلك التهديدات التي وجهها على محمل الجد».

وأضافت «علينا بكل وضوح أن نأخذ الأمر على محمل الجد، لأننا لا نسيطر على الوضع، ولستُ متأكدة من أنه يسيطر على الوضع أيضا.. فهذا تصعيد واضح».

وكان بوتين أكد في خطابه المسجل الذي بثه في وقت سابق التلفزيون الرسمي أن بلاده تملك أسلحة دمار شامل متطورة، وأن قواته قادرة على استخدامها إذا تم تهديد وحدة أو سيادة روسيا.

وحذّر من أنّ روسيا مستعدة لاستخدام «كل وسائلها» الدفاعية، «لحماية نفسها»، مؤكداً أن الأمر «ليس مجرد خدعة».

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المصدر: وكالات
روسيا
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