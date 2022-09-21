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بايدن يلقي خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم

جو بايدن
21 سبتمبر 2022 13:24

من المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن خطاباً، اليوم الأربعاء، أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وخلافا للمعتاد، يظهر بايدن في ثاني أيام الحدث الدبلوماسي السنوي رفيع المستوى، بدلاً من اليوم الأول، بسبب حضوره الجنازة الرسمية لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية في لندن، أمس الأول.
ومن المقرر أن يلقي زعماء عالميون بارزون خطاباتهم اليوم أمام الجمعية، التي تضم 193 دولة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو من بين المسؤولين الذين ألقوا خطابات أمام الجمعية العامة أمس الثلاثاء.

 

 

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