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واشنطن: سنواصل العمل مع لبنان من أجل السلام والازدهار

أنتوني بلنكين خلال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
21 سبتمبر 2022 10:00

أكدت الولايات المتحدة أنها ستواصل العمل مع لبنان من أجل السلام والازدهار. جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على حسابه على تويتر صباح اليوم الأربعاء، عقب لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال بلينكن:«لقاء مثمر مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ناقشنا الحاجة لإجراء انتخابات رئاسية في الوقت المناسب وضرورة تنفيذ إصلاحات لدعم الشعب اللبناني».

وأضاف الوزير الأميركي:«الولايات المتحدة ستواصل العمل مع لبنان من أجل السلام والازدهار».

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