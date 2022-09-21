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الولايات المتحدة وروسيا تستأنفان الرحلات الجوية المشتركة لمحطة الفضاء

الولايات المتحدة وروسيا تستأنفان الرحلات الجوية المشتركة لمحطة الفضاء
21 سبتمبر 2022 10:00

من المقرر أن تقوم روسيا والولايات المتحدة بأول مهمة مشتركة إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الأربعاء، وذلك منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وسيكون على متن كبسولة سويوز رائدا الفضاء سيرجي بروكوبييف ودميتري بيتلين، بالإضافة إلى رائد الفضاء فرانك روبيو من وكالة ناسا.

ومن المقرر أن تنطلق الساعة 0654 مساء بالتوقيت المحلي (1354 بتوقيت جرينتش) من قاعدة بايكونور الفضائية الروسية في كازاخستان.
وستستمر الرحلة ثلاث ساعات، ومن المقرر أن يقضي الثلاثي ستة أشهر هناك.
وفي حديثه قبل بضعة أسابيع، وصفها روبيو بأنها "مهمة تحظى بأهمية بشكل لا يصدق"، وقال إنه أصبح "صديقا حميما" مع زملائه في الطاقم الروسي.
ووصف روبيو التعاون بين ناسا ووكالة الفضاء الروسية روسكوزموس بأنه "جيد وقوي"، على الرغم من التوترات المتصاعدة بين موسكو وواشنطن.

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المصدر: وكالات
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