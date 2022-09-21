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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أرمينيا بذكرى استقلال بلاده

محمد بن زايد
21 سبتمبر 2022 09:05

 بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"برقية تهنئة إلى فخامة فاهاجن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس فاهاجن خاتشاتوريان.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقية تهنئة مماثلة إلى معالي نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا.

 

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