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العراق يؤكد أهمية القمة العربية في الجزائر

مصطفى الكاظمي
21 سبتمبر 2022 01:50

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أهمية القمة العربية المرتقبة في الجزائر لوضع حل للقضايا العربية والإقليمية.
وجدد الكاظمي، خلال استقباله في مقر إقامته في نيويورك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، "رغبة العراق الجادة في بناء أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة ودعم القضايا العربية المصيرية في مقدمتها القضية الفلسطينية"، بحسب بيان للحكومة العراقية. 
من جانبه، أثنى أبو الغيط على جهود رئيس الحكومة العراقية في تعزيز مسار المصالحة الوطنية ومبادرته للحوار الوطني، ودعم الجامعة العربية للحكومة العراقية، ودورها البارز في التخفيف من حدة التوترات في المنطقة عبر انتهاج سياسة الحوار والتهدئة، والعمل على التقريب بين وجهات النظر المختلفة.
واستعرض الكاظمي، خلال اللقاء، الجهود التي قامت بها الحكومة العراقية في تبني الحوار الوطني الهادف بين القوى السياسية الذي يمهّد للخروج من الأزمة السياسية الحالية، ويساعد في حفظ السلم الأهلي، وترسيخ الاستقرار في العراق.

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