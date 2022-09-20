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قيادات نسائية تؤسس رابطة سعياً للمساواة

مقر الأمم المتحدة في نيويورك
21 سبتمبر 2022 01:25

وجهت القيادات النسائية اللائي حضرن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، دعوة مشتركة لمزيد من المساواة وأسسن رابطة لدعم هدفهن.
وقالت سيما بحوث، المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة، في اجتماع للرابطة الجديدة التي أطلق عليها «منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة للقيادات النسائية»، إنه «عندما يقود المزيد من النساء، في الحياة السياسية وكذلك في الحياة الخاصة، الجميع يستفيد، خاصة في الأزمات».
وتابعت «نحتاج إلى إيجاد كل السبل الممكنة للتعبير عن نقاط القوة التي تجلبها القيادات النسائية».
يذكر أنه من بين 193 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة، 28 دولة فقط لديها سيدة في مركز القيادة كرئيسة للدولة أو رئيسة للحكومة، وفقاً للرابطة.

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المصدر: د ب أ
الجمعية العامة للأمم المتحدة
قيادات نسائية
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