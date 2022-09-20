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عبدالله بن زايد: شراكتنا استراتيجية مثمرة مع الهند وفرنسا

عبدالله بن زايد لدى لقاء كاثرين كولونا وسوبرامنيام جاي شانكار بحضور سلطان الجابر ولانا نسيبة وعدد من الحضور
21 سبتمبر 2022 01:52

نيويورك (وام) 

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عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اجتماعاً ثلاثياً مع معالي كاثرين كولونا، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا، ومعالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند. 
وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحث علاقات التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يدعم جهود الدول الثلاث لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة. 
كما بحث سموه مع معالي كاثرين كولونا، ومعالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها التغير المناخي وسبل تعزيز الجهود العالمية لمكافحته، خصوصاً مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الدول الأطراف COP28 العام المقبل. 
وناقش الاجتماع المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية، ومنها أمن الطاقة والغذاء. 
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات مميزة وشراكة استراتيجية مثمرة مع الهند وفرنسا، مشيراً إلى أن الدول الثلاث لديها رؤى وتطلعات مشتركة لتحقيق النمو المستدام في مجتمعاتهم بما يحقق الازدهار والرخاء لشعوبهم. 
من جانبهما، أكد معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة، ومعالي كاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا على أهمية هذا الاجتماع الثلاثي ودوره في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع دولة الإمارات على الصعد كافة. 
وحضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

عبدالله بن زايد
الإمارات
الهند
فرنسا
الجمعية العامة للأمم المتحدة
سوبرامنيام جاي شانكار
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