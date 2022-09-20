نشاط مكثف لوفد الدولة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك (وام)

أجرى وفد دولة الإمارات، على هامش مشاركته بالدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عدداً من الاجتماعات واللقاءات رفيعة المستوى، حيث حضر معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، أمس، اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. كما ألقى معاليه كلمة خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين الشعبية.

من جهته، استهل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، اجتماعاته، أمس، بلقائه مع فخامة أداما بارو، رئيس جمهورية غامبيا. كما اجتمع معاليه مع عدد من الوزراء من الدول الصديقة، حيث التقى معالي الدكتور ليموغانغ كويبي، وزير خارجية جمهورية بوتسوانا، ومعالي مامادو تنغارا، وزير خارجية غامبيا، ومعالي روبرت دوسي، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية توجو، وبالسفيرة مولي فيي، مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، والسيد مايك هامر، المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي.

كما التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بمارثا أما أكيا بوبي، مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام.

من جانبها، التقت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، مع سيندي ماكين، سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في روما.

من جهة أخرى، حضر سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، حدثاً جانبياً افتراضياً حول فرص وتحديات التعاون الإنمائي الدولي للدول المتوسطة الدخل، والذي نظمته البعثة الدائمة للأرجنتين لدى الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشارك في اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن مجموعة الاتصال المفتوحة حول المسلمين في أوروبا، والذي نظمه مكتب المراقب الدائم للمنظمة لدى الأمم المتحدة.

من جهته، حضر عمر غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، حفل عشاء توزيع جوائز نداء الضمير السنوي السابع والخمسين.