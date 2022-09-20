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عبدالله بن زايد يبحث تعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي

عبدالله بن زايد لدى لقاء ليندا توماس غرينفيلد
21 سبتمبر 2022 01:48

نيويورك (وام) 

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة كل على حدة.
فقد التقى سموه معالي كاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا، ومعالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، والسفيرة ليندا توماس غرينفيلد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة.

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وجرى خلال مجمل هذه اللقاءات بحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية في القطاعات كافة ومنها الاقتصادية والاستثمارية والمالية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والثقافية والتعليمية والسياحية بين دولة الإمارات وهذه الدول.  
كما استعرضت اللقاءات عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها ملف الطاقة والغذاء، وأهمية تحقيق الاستقرار في السوق العالمي، بالإضافة إلى سبل تعزيز الجهود العالمية المبذولة لمكافحة التغير المناخي.

وبحث سموه وأصحاب المعالي وزراء خارجية فرنسا والهند والمندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تبادلوا وجهات النظر تجاه المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية. 
حضر اللقاءات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

مكافحة التغير المناخي
التغير المناخي
وزارة التغير المناخي والبيئة
عبدالله بن زايد
الإمارات
نيويورك
الجمعية العامة للأمم المتحدة
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