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كشف جزء من محتوى خطاب بايدن أمام الأمم المتحدة

جو بايدن، الرئيس الأميركي
21 سبتمبر 2022 00:59

كشف مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، الثلاثاء، جزءاً من محتوى الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الأميركي جو بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعلن سوليفان أن بايدن يعتزم الحض على إصلاح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة خلال حضوره في نيويورك.
وقال مستشار الأمن القومي، إن بايدن يخطط لإثارة هذا الموضوع، سواء في لقاءاته الخاصة مع الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولين آخرين، أو بشكل علني.
وأضاف سوليفان للصحافيين "أتوقع أن يتحدث الرئيس، بشكل جوهري، عن مسألة إصلاح مجلس الأمن الدولي خلال وجوده في نيويورك".
وغالباً ما تطرح مسألة إصلاح مجلس الأمن عند كل أزمة دولية مع استخدام أحد الأعضاء الخمسة الدائمي العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) حق النقض ضد قرارات يدعمها الآخرون.
وقال سوليفان "أعتقد أن هذا سيكون على جدول الأعمال، وقد ترونه (بايدن) يدلي ببيان علني".وأضاف "باستطاعة العالم أن يرى أنه عندما يتصرف عضو دائم بهذه الطريقة، فإنه يمس قلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
في عرضه أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية، سيركز بايدن بشكل كبير على الأزمة في أوكرانيا، وفق سوليفان.
ولفت إلى أن بايدن "سيخاطب كل دولة، وأولئك الذين انضموا إلى تحالفنا الواسع لدعم أوكرانيا".
وأكد سوليفان أن بايدن سيعلن عن استثمارات للحكومة الأميركية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي العالمي الذي زادت أزمة أوكرانيا من حدته.

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المصدر: وكالات
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