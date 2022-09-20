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الجيش الصومالي يواصل تقدمه وسط فرار إرهابيي «الشباب»

أرشيفية
21 سبتمبر 2022 01:34

مقديشو (الاتحاد)

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تحرير 30 بلدة صومالية من «الشباب»

واصل الجيش الصومالي مسنوداً بقوات عشائرية تقدمه الكبير في جبهات عدة وسط البلاد، فيما فرت عناصر ميليشيات «الشباب» الإرهابية تحت الضربات القوية التي منيت بها مؤخراً.
ونقلت وسائل إعلام صومالية رسمية عن مسؤولين عسكريين، قولهم، إن الجيش حرر بلدة «بوعو» جنوب شرق مدينة «بلدوين» بمحافظة هيران من دون قتال، عقب فرار مسلحي «الشباب» قبل وصول القوات إلى المنطقة.
كما حرر الجيش الصومالي بلدة «سني طيقو» جنوب مدينة «طوسمريب» عاصمة ولاية غلمدغ.
وتشجيعاً للجهود الجارية في تحرير البلاد قام قائد الجيش الصومالي الجنرال أدوا يوسف راغي ووزير الدفاع عبد القادر نور ومحافظ هيران علي جيتي بزيارة تفقدية إلى الخطوط الأمامية في جبهات القتال في هيران.
وحرر الجيش الصومالي بالتعاون مع القوات العشائرية حتى الآن، أكثر من 30 بلدة وتصفية أكثر من 200 عنصر من حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة».
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تعهد قبل أسابيع بإطلاق «حرب شاملة» ضد الحركة في أعقاب هجوم دامٍ على فندق في العاصمة مقديشو راح ضحيته العشرات.

الجيش الصومالي
الصومال
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
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