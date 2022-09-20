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تونس.. توقيف رئيس حكومة «إخوانية» أسبق في قضية إرهابية

أرشيفية
21 سبتمبر 2022 01:50

تونس (الاتحاد)

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احتجزت شرطة مكافحة الإرهاب في تونس رئيس الوزراء السابق والقيادي بحركة «النهضة» الإخوانية، علي العريض، لمدة يوم بعد ساعات من التحقيق معه بشبهة تسفير إرهابيين إلى سوريا.
وأكد المحامي مختار الجماعي أن العريض سيمثل أمام قاض بقطب مكافحة الإرهاب اليوم الأربعاء.
وفي نفس القضية، أجلت الشرطة التحقيق مع رئيس «النهضة» راشد الغنوشي إلى وقت آخر.
وألقت السلطات في شهر أغسطس القبض على عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين وعضوين من حركة «النهضة» بتهم تتعلق بسفر إرهابيين تونسيين من أجل القتال في سوريا، ومنهم «محمد فريخة» القيادي السابق بـ«النهضة» وصاحب شركة طيران خاصة.
وتولّى العريض حقيبة وزارة الداخلية من ديسمبر 2011 إلى مارس 2013، خلال حكومة الائتلاف بين حركة «النهضة» و«حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» و«التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات».
كما تولّى العريض رئاسة الحكومة في الفترة من مارس 2013 إلى يناير 2014.
وقدرت مصادر أمنية ورسمية في السنوات الماضية أن نحو 6 آلاف تونسي توجهوا إلى سوريا والعراق في العقد الماضي للانضمام إلى جماعات إرهابية، ومنها تنظيم «داعش».
واتهمت أحزاب في تونس «النهضة» بالتساهل مع الإرهابيين أثناء فترة حكمها بعد عام 2011 وحث الشبان على القتال في سوريا.

تونس
مكافحة الإرهاب
حركة النهضة
حركة النهضة الإخوانية
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