الفيضانات تودي بحياة 300 شخص في نيجيريا

أبوجا (وكالات)

قالت السلطات النيجيرية، إن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، أودت بحياة 300 شخص، وشردت نحو 100 ألف آخرين خلال العام الجاري.

وقال مصطفى حبيب أحمد، مدير عام الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، إن الكثير من السكان يمرون بفترة عصيبة بسبب الفيضانات التي اجتاحت البلاد منذ بداية العام.

وأضاف أن «الفيضانات أودت بحياة أكثر من 300 شخص، وشردت أكثر من 100 ألف شخص في 29 ولاية، إلى جانب العاصمة أبوجا».

وأشار إلى أن ما لا يقل عن 500 شخص أصيبوا، وأكثر من 500 ألف تضرروا جراء الكارثة.

فيما احتمى بعض المتضررين مؤقتاً بالمدارس والمباني العامة، إلى جانب المخيمات المؤقتة التي أقامتها حكومة البلاد، بحسب المصدر نفسه.

وأكد المسؤول النيجيري أن السلطات المختصة بذلت جهوداً كبيرة لإيصال مساعدات إنسانية للمتضررين.

ولفت أحمد إلى ظهور أمراض معدية مثل الكوليرا والملاريا بسبب الفيضانات.