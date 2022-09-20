مصر تكشف عن الأولوية في «كوب 27» بشأن المناخ

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف 27، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي سيعقد في شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل يضع تمويل العمل المناخي في مقدمة أولوياته. وأشار محيي الدين، خلال مشاركته في فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر واللجان الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، أسفرت أربعة منها حتى الآن عن أكثر من 70 مشروعاً قابلاً للاستثمار والتمويل. وأضاف أن من المقرر انعقاد المنتدى الإقليمي الخامس في حنيف خلال شهر أكتوبر القادم، موضحاً أنه يتم تنظيم تلك المنتديات الإقليمية من قبل الرئاسة المصرية لقمة المناخ بالتعاون مع لجان الأمم المتحدة الإقليمية ورواد المناخ. وأوضح محيي الدين أن الوفاء بتعهدات كوبنهاجن سيكون أمراً إيجابياً لأنه سيفتح الباب أمام الوفاء بالمزيد من الالتزامات الحالية والمستقبلية، كما أنه يمثل التزاماً من الجهات الحكومية بتمويل العمل المناخي وسيشجع الأطراف الفاعلة غير الحكومية على المشاركة والوفاء كذلك بالتزاماته، مشيداً في هذا السياق بالتزام ما بين 6 إلى 7 دول متقدمة، من بينها اليابان بالوفاء بحصتها من تعهد كوبنهاجن بشأن تمويل العمل المناخي في الدول.