روسيا توجه تحذيراً إلى فرنسا بشأن أوكرانيا

حذر الكسندر غريشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، الثلاثاء، فرنسا من إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، معتبراً أن ذلك "غير مقبول". جاء ذلك خلال لقاء بين غريشكو والسفير الفرنسي لدى موسكو بيير ليفي. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن "تركيز الانتباه كان على عدم مقبولية إرسال مزيد من الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة الفرنسية، وهي أسلحة يستخدمها نظام كييف لقصف منشآت مدنية وبنى تحتية". وأضاف البيان أن الجانبين بحثا أيضاً "التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الحبوب ومشاكل ضمان الأمن الغذائي"، في إشارة إلى الاتفاقية الموقعة بين روسيا وأوكرانيا والتي تسمح بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية. وجرى في الوقت نفسه توقيع اتفاقية تسمح لروسيا بتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة على الرغم من العقوبات الغربية بسبب أزمة أوكرانيا. وقال البيان إنه تم "التشديد على ضرورة رفع العقوبات غير القانونية عن منتجي الحبوب والأسمدة الروس، وكذلك إزالة العوائق التي تحول دون تشبع أسواق الدول النامية من أجل منع حدوث عواقب إنسانية وخيمة". انتقد روسيا اتفاق الحبوب الذي وقع بوساطة تركيا والأمم المتحدة، قائلة إن الصادرات الروسية تضررت. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن معظم عمليات التصدير تذهب إلى أوروبا وليس إلى البلدان الفقيرة التي هي بأمس الحاجة إلى الحبوب. واتهم بوتين، الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي بمنع 300 ألف طن من الأسمدة الروسية من الوصول إلى أفقر دول العالم.