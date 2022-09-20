الأمم المتحدة تستضيف قمة عن الأمن الغذائي

استضاف مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء، قمة حول الأمن الغذائي في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والجفاف والفيضانات والتغير المناخي التي أثرت على المحاصيل الزراعية. شارك في القمة، التي عُقِدَتْ على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، العديد من المسؤولين منهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل والمستشار الألماني أولاف شولتس. طالب بلينكن بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الذي أبرمته روسيا وأوكرانيا بوساطة الأمم المتحدة وتركيا والذي كان تم توقيعه في نهاية يوليو الماضي في مدينة إسطنبول ويسري لمدة أربعة شهور. التزمت روسيا وأوكرانيا، بموجب الاتفاق، بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب عبر البحر الأسود لتخفيف أزمة الغذاء التي تشهدها العديد من الدول جراء ارتفاع الأسعار. دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى التصدي لأزمة الغذاء في المناطق الفقيرة في العالم.وقال شولتس، إنه "يتعين علينا، بقدر كبير من الإلحاح، أن نتصرف من أجل الحد من انعدام الأمن الغذائي". وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن الأزمة في أوكرانيا أدت إلى وقوع أزمة متعددة الأبعاد عانت منها الدول الفقيرة في جنوب الكرة الأرضية على نحو خاص. وقال شولتس، إن "من المتوقع أن يكون العام المقبل أصعب إذا نظرنا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، ويجب علينا أن نستعد لارتفاع أسعار المواد الغذائية أيضا".