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مالي تسمح للجيش الألماني برحلات استطلاع

جنديان من الجيش الألماني في مالي
20 سبتمبر 2022 22:41

أعلن متحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألماني، اليوم الثلاثاء، أن القوات الألمانية في مالي أصبح بمقدورها أن تعاود تنفيذ مهام استطلاع جوي مرة أخرى في إطار مهمة بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما).
وأوضح المتحدث أن السلطات المالية سمحت مرة أخرى بتسيير رحلات جوية للإجلاء الطبي بعد أن كانت معلقة منذ مدة.
غير أن السلطات المالية أبقت على عدم السماح بالقيام برحلات جوية بطائرة النقل العسكرية "ايه 400 إم" ورحلات شريك تعاقد مدني.
يشارك الجيش الألماني في مالي، البلد الواقع في غرب أفريقيا والذي يبلغ عدد سكانها زهاء 20 مليون نسمة، بأكثر من 1000 جندي في الوقت الراهن ضمن بعثة الأمم المتحدة (مينوسما).

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المصدر: د ب أ
مالي
مينوسما
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