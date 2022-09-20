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محمد بن سلمان يؤكد دعم السعودية حل أزمة أوكرانيا سياسياً

ولي العهد السعودي خلال استقباله المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني
20 سبتمبر 2022 22:48

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، دعم المملكة لكافة الجهود لحل الأزمة الأوكرانية سياسياً.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز استقبل في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة السيد رستم أومرييف المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني.

وأكد «ولي العهد السعودي، خلال اللقاء، حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها» وفقاً لـ«واس».

من جهته، نقل السيد رستم أومرييف تحيات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، كما عبر عن تقدير بلاده للمساعي الإنسانية الحميدة التي بذلها الأمير محمد بن سلمان وتبذلها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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