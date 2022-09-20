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وكالة أوروبية تنشر بيانات مطمئنة بشأن «كورونا»

طاقم طبي يعالج مريضا مصابا بكورونا
20 سبتمبر 2022 22:26

أشارت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الإصابات بمرض كوفيد-19 ومعدّلات الوفاة من جرائه تسجل تراجعا.
لكنّ الوكالة حذّرت من أن الجائحة "مستمرة"، وحضّت الدول على تنظيم حملات لإعطاء جرعات معزّزة للمناعة قبل حلول الشتاء.
وقال  ماركو كافاليري، مدير الاستراتيجية اللقاحية في الوكالة، خلال مؤتمر صحفي، إن البيانات التي تم تجميعها في الأسابيع القليلة الأخيرة "بيّنت تراجعاً في العدد الإجمالي للإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في أوروبا".
وتابع كافاليري "لكن مع قرب حلول الخريف، علينا أن نتهيّأ لموجة جديدة من الإصابات بما يتماشى مع المنحى الذي سجّله الفيروس في العامين الماضيين".
ولم تعطِ الوكالة أرقاماً محددة.
كان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، الأحد في مقابلة بثتها محطة "سي بي إس" التلفزيونية الأميركية، أن جائحة كوفيد-19 "انتهت" في الولايات المتحدة.
وقال بايدن، في تصريحات أدلى بها لبرنامج "60 دقيقة"، إن "الجائحة انتهت. ما زلنا نواجه مشكلة مع كوفيد. ما زلنا نقوم بعمل كثير في هذا الملف... لكن الجائحة انتهت".
لكن وكالة الأدوية الأوروبية، ومقرها مدينة أمستردام الهولندية، أشارت إلى أنها لا تزال تعتبر أن الجائحة لم تنته في القارة.
وقال ستيفن ثيرستروب المسؤول الطبي في الوكالة، في تصريحات لصحفيين عبر الإنترنت، إن "الواضح بالنسبة لي وما يجب أن يكون واضحاً جداً مما عرض له كافاليري هو أن أوروبا لا تزال تعتبر أن الجائحة مستمرة".
وتابع "من الأهمية بمكان أن تتهيّأ الدول الأعضاء لتنظيم حملات تلقيحية، خصوصا بواسطة اللقاحات التكييفية لتجنّب مزيد من التفشي لهذا المرض في أوروبا".
والأسبوع الماضي أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر لاستخدام لقاح يستهدف متحورات فرعية جديدة ومعدية منبثقة عن المتحورة أوميكرون في ظل المخاوف من موجة إصابات جديدة خلال الشتاء.
ويستهدف لقاح "فايزر-بيونتك"، النسختين الفرعيتين BA.4 وBA.5 من متحورة أوميكرون، وهو الأول من نوعه الذي تتم الموافقة عليه في التكتل الأوروبي المكوّن من 27 دولة.
كما يستهدف اللقاح "النسخة الأصلية لسارس-كوف-2".

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المصدر: آ ف ب
وكالة الأدوية الأوروبية
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