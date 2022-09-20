تركيا تدعو إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إلى إيجاد مخرج "مشرّف" للأزمة في أوكرانيا.

وقال، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك "معاً، علينا إيجاد حل دبلوماسي مقبول سيسمح للجانبين بالخروج من الأزمة بشكل مشرّف".

وأضاف "سنواصل تكثيف جهودنا لإنهاء" الأزمة "على أساس وحدة أراضي أوكرانيا واستقلالها".

وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن تنتصر "عملية سلام عادلة"، مذكراً بأنه منذ بدء الأزمة الحالية في 24 فبراير الماضي، جمعت تركيا مرتين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا في أنطاليا (جنوب) وإسطنبول.

وأضاف "أدعو المنظمات الدولية وكل الدول إلى دعم جهود تركيا بصدق".

وكان أردوغان تحادث هاتفيا، قبل خطابه، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وعرض أردوغان، باستمرار، وساطة تركيا في النزاع، مشدداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.

وأعلن الرئيس التركي، في مقابلة مع قناة PBS الأميركية، أن موسكو وكييف اتفقتا على "تبادل 200 أسير"، مضيفاً أنها "خطوة مهمة إلى الأمام".

ولم يذكر أي تفاصيل أخرى حول هذه الاتفاقية ولا عن الأشخاص المعنيين وهل هم مدنيون أم عسكريون. أخبار ذات صلة الإمارات: التزام راسخ بدعم السلم والأمن الدوليين عبدالله بن زايد: تعزيز الحوار بين الأديان ونشر التسامح الأزمة الأوكرانية تابع التغطية كاملة

المصدر: آ ف ب