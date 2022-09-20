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الصحة العالمية ترد على بايدن بشأن انتهاء «كورونا»
من نيويورك
20 سبتمبر 2022 21:04
في رد غير مباشر على التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن جائحة كورونا التي خطفت الآلاف خلال السنوات الثلاث الماضية، أكدت الصحة العالمية أن كورونا لم ينته بعد.
وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، إن جائحة فيروس كورونا لا تزال يمثل حالة طوارئ عالمية، لكن نهايتها قد تلوح في الأفق إذا استخدمت الدول الأدوات الموجودة تحت تصرفها.
وتأتي التصريحات بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة أذيعت يوم الأحد أن "الجائحة انتهت".
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المصدر: وكالات
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