الأربعاء 21 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الصحة العالمية ترد على بايدن بشأن انتهاء «كورونا»

من نيويورك
20 سبتمبر 2022 21:04

في رد غير مباشر على التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن جائحة كورونا التي خطفت الآلاف خلال السنوات الثلاث الماضية، أكدت الصحة العالمية أن كورونا لم ينته بعد.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، إن جائحة فيروس كورونا لا تزال يمثل حالة طوارئ عالمية، لكن نهايتها قد تلوح في الأفق إذا استخدمت الدول الأدوات الموجودة تحت تصرفها.

وتأتي التصريحات بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة أذيعت يوم الأحد أن "الجائحة انتهت".

أخبار ذات صلة
كشف جزء من محتوى خطاب بايدن أمام الأمم المتحدة
وكالة أوروبية تنشر بيانات مطمئنة بشأن «كورونا»
المصدر: وكالات
فيروس كورونا
جو بايدن
كورونا
أميركا
فيروس كورونا المستجد
آخر الأخبار
رئيس الدولة في صورة جماعية مع السفراء الجدد بحضور سيف بن زايد ومنصور بن زايد (تصوير: محمد الحمادي وراشد المنصوري وريان كارتر)
الإمارات
محمد بن زايد: راحة المواطنين أولوية قصوى
اليوم 02:14
حاكم عجمان خلال استقبال وفد الهلال بحضور عمار النعيمي وحمود الجنيبي (وام)
الإمارات
حاكم عجمان: الإمارات منارة للعطاء
اليوم 02:14
محمد بن حمد خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
ولي عهد الفجيرة يعزي بوفاة عائشة بنت عبيد بن جمعة
اليوم 02:14
«الهلال» الإماراتي يعزز جهوده للحد من تداعيات سيول باكستان
الإمارات
«الهلال» الإماراتي يعزز جهوده للحد من تداعيات سيول باكستان
اليوم 02:14
في حال تم تعرض أي شخص للسعة ينبغي نقل المصاب فوراً نحو أقرب مستشفى (من المصدر)
الإمارات
«بيئة أبوظبي» تحذر من الاقتراب من «قناديل البحر»
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©