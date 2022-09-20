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تنديد غربي بالاستفتاءات الروسية في أوكرانيا

تنديد غربي بالاستفتاءات الروسية في أوكرانيا
20 سبتمبر 2022 20:47

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء أن "الاستفتاءات الوهمية" التي تعتزم روسيا تنظيمها في مناطق أوكرانية عدة "غير مقبولة".

وقال شولتس في تصريحات للصحافيين أدلى بها على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن "من الواضح جدا أن هذه الاستفتاءات الوهمية غير مقبولة ولا يغطيها القانون الدولي".

وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء بالاستفتاءات التي يعتزم الانفصاليون الموالون لروسيا تنظيمها في أوكرانيا معتبرا أن أي استفتاء بشأن الضم لن تكون له أهمية من الناحية القانونية.

وقال للصحافيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "أعتقد أن ما أعلنت عنه روسيا مهزلة"، معتبرا ذلك "استفزازا جديدا ... لن يؤثر على موقفنا".

ونددت الولايات المتحدة بعمليات الاستفتاء التي تعتزم روسيا إجراءها لضم مناطق أوكرانية واعتبرتها خطوات "زائفة" مؤكدة أنها لن تعترف بالنتائج.

وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن الأمن القومي جيك ساليفان إن "تلك الاستفتاءات إهانة لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي". وأضاف "إذا حدث ذلك، فإن الولايات المتحدة لن تعترف مطلقا بمطالبات روسيا بأي أجزاء من أوكرانيا تقول إنها ضمتها".

من جهته، ندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ الثلاثاء بالاستفتاءات التي تعتزم السلطات المدعومة من روسيا إجراءها في أوكرانيا، معتبرا أنها تصعيد إضافي في الحرب التي يشنها الكرملين.

وكتب ستولتنبرغ على تويتر "استفتاءات زائفة ليس لها شرعية ولا تغيّر في طبيعة الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا. هذا تصعيد إضافي في حرب بوتين".

وأضاف "على المجتمع الدولي أن يدين هذا الانتهاك السافر للقانون الدولي وأن يزيد من دعمه لأوكرانيا".

والثلاثاء أعلنت السلطات التي أقامتها موسكو في أربع مناطق أوكرانية أنها ستنظّم "استفتاءات" عاجلة من 23 سبتمبر وحتى 27 منه حول الانضمام إلى روسيا.

من جهتها، تعهّدت الرئاسة الأوكرانية "القضاء" على التهديد الروسي.

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المصدر: وكالات
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