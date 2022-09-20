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كييف تعلّق على الاستفتاءات الروسية المزمعة في أوكرانيا

دبابات تنقل جنودا من الجيش الأوكراني
20 سبتمبر 2022 20:37

علقت الحكومة في كييف، اليوم الثلاثاء، على الاستفتاءات المزمعة من جانب روسيا في الأراضي الأوكرانية.
ونقل موقع "ليجا.نت" الإخباري الأوكراني عن سيرهي نيكيفوروف المتحدث باسم مكتب الرئيس الأوكراني قوله إن أي استفتاء يجرى في الأراضي الأوكرانية بشأن الانضمام إلى روسيا سيدمر أي فرصة ما زالت موجودة لإجراء محادثات بين كييف وموسكو.
ونقل الموقع عن نيكيفوروف قوله "دون الاستفتاءات، ما زالت هناك فرصة ضئيلة للتوصل إلى حل دبلوماسي. أما بعد الاستفتاءات، فلا توجد فرصة".
وأدلى نيكيفوروف بهذه التصريحات ردا على إعلان المسؤولين، الذين عينتهم روسيا في أربع مناطق أوكرانية، اعتزامهم إجراء استفتاءات خلال الأسبوع المقبل بشأن الانضمام رسميا إلى روسيا.
وقالت جمهورية لوجانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنتان ذاتيا إن الاستفتاءين المزمعين سيُجريان في الفترة بين 23 و27 سبتمبر الجاري.
في وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال المسؤولون المعينون من قبل روسيا في إقليم خيرسون في جنوب أوكرانيا إنهم قرروا أيضا إجراء استفتاء مماثل. ومن المتوقع أن يحذو إقليم زابوريجيا حذو الأقاليم الثلاثة الأخرى.

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المصدر: وكالات
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