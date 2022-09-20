توصية باستخدام لقاحات معدلة ضد «أوميكرون»

أوصت اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، باستخدام اللقاحات المعدلة لطفرة «أوميكرون» في جرعات التطعيم التنشيطية المضادة لعدوى فيروس كورونا المستجد. كما أوصت اللجنة، في مسودة قرار، بالإبقاء على قصر إعطاء الجرعة الرابعة من التطعيم على فئات بعينها مثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، بالإضافة إلى المرضى المعرضين لمخاطر وأصحاب المناعة الضعيفة من سن 12 عاماً ونزلاء دور الرعاية وأطقم العاملين في القطاع الصحي وقطاع الرعاية مع مراعاة أخذ هذه الجرعة بعد مضي 6 أشهر على آخر تطعيم أو الإصابة بالعدوى. لا تعد هذه التوصية نهائية بعد. تتعلق مسودة القرار بكل من لقاحات السلالة الفرعية من أوميكرون «بي ايه.1» التي حصلت على التصريح مؤخراً، واللقاح الأحدث المعدل لسلالتي «بي ايه.4» و«بي ايه.5». وذكرت اللجنة في المسودة أن كلا النوعين أدى إلى تحسين الاستجابة بالأجسام المضادة ضد سلالات «أوميكرون» مقارنة بلقاحات الحمض النووي الريبوزي التي ظهرت حتى الآن، كما أديا إلى استجابات جيدة ضد السلالة التي ظهرت في المرحلة المبكرة من الوباء. وأبقت اللجنة على التوصية بأخذ الجرعة التنشيطية الأولى (ثالث جرعة تطعيم) ابتداء من سن 12 عاماً «في المعتاد بعد مضي 6 أشهر على أخذ الجرعة الثانية وإتمام التطعيم الأساسي أو الإصابة بالعدوى».