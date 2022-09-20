بوتين يوجه اتهامات إلى الاتحاد الأوروبي

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي بمنع وصول 300 ألف طن من الأسمدة الروسية إلى أكثر دول العالم فقرا.

وقال، في تصريحات نقلها التلفزيون، إن "قمة السخرية هي أن حتى عرضنا ... أن ننقل مجانا 300 ألف طن من الأسمدة الروسية العالقة في مرافئ أوروبية بسبب العقوبات إلى دول هي بحاجة إليها، لا يزال من دون جواب".

وأضاف "من الواضح أنهم لا يريدون السماح لشركاتنا بكسب المال" وتابع "لكننا نرغب في أن نتبرع بها (الأسمدة المعنية) إلى دول هي بحاجة إليها".

فرضت دول الغرب مجموعة من العقوبات على روسيا بعد الأزمة في أوكرانيا.

وأوقفت أوكرانيا، إحدى أكبر مصدري الحبوب في العالم، شحناتها تقريبا بعد الأزمة. إلا أن اتفاقا، تم التوصل إليه في يوليو مع أوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة، سمح لكييف بتصدير شحنات من الحبوب.

ووُقعت اتفاقية مماثلة، في الوقت نفسه، سمحت لروسيا بتصدير منتجات زراعية وأسمدة رغم العقوبات الغربية.

وروسيا هي إحدى أكبر الدول المنتجة للأسمدة في العالم. أخبار ذات صلة أوكرانيا تستبعد عقد قمة بين بوتين وزيلينسكي بوتين يحذر الغرب من استخدام وسائل غير تقليدية

المصدر: آ ف ب