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ألمانيا تجدد طلباً كانت تقدمت به إلى الأمم المتحدة

شولتس يحضر أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
20 سبتمبر 2022 18:53

يجدد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، طلب بلاده بالحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
جاء ذلك في نص خطاب شولتس، المقرر أن يلقيه أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية في الساعات الأولى من صباح غدٍ الأربعاء، ونشر بشكل مسبق.يقول شولتس، في خطابه، إن بلاده مستعدة لتحمل مسؤولية أكبر أولا كواحد من الأعضاء العشرة المتغيرين في عامي 2027 و2028، وكذلك أيضاً كعضو دائم مستقبلا، وتابع «أرجوكم ادعموا ترشحنا، ترشح دولة تحترم مبادئ الأمم المتحدة وتعرض التعاون وتنشده».
ويضيف المستشار الألماني «يجب أن نعدل قواعدنا ومؤسساتنا وفقا لواقع القرن الحادي والعشرين، فكثيراً جداً ما تعكس (هذه القواعد والمؤسسات) العالم قبل 30 أو 50 أو 70 عاماً، ونفس الأمر ينطبق أيضاً على مجلس الأمن الدولي».
ويرى شولتس أن من البدهي تماماً بالنسبة له ضرورة أن تحصل الدول والمناطق الصاعدة والديناميكية في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية على مشاركة سياسية أكبر على المسرح العالمي «وهذا يصب في مصلحتنا جميعاً»، معرباً عن اعتقاده بأن هذا ستنشأ منه مسؤولية مشتركة.
ويوضح «لا النعرة القومية ولا الانعزال هما اللذان يحلان تحديات عصرنا، بل إن الرد المنطقي الوحيد على هذه التحديات هو المزيد من التعاون والمزيد من الشراكة والمزيد من المشاركة».

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المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
الجمعية العامة للأمم المتحدة
مقعد دائم في مجلس الأمن
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