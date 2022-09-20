أوغندا تعلن تفشي سلالة نادرة من فيروس إيبولا

قالت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في أوغندا، اليوم الثلاثاء، إنه تم رصد تفش لفيروس إيبولا في البلاد بعد أن أكدت السلطات الصحية العثور على حالة من سلالة نادرة نسبياً من الفيروس. وقالت الوزارة، على موقع «تويتر»، إن الحالة المؤكدة لرجل يبلغ من العمر 24 عاماً ظهرت عليه الأعراض في منطقة «موبيندي» في وسط أوغندا وتوفي فيما بعد. وأكدت ديانا أتوين، وكيلة وزارة الصحة في مؤتمر صحفي «نريد إحاطة البلاد علماً بأننا نشهد تفشياً لفيروس إيبولا وهو ما أكدناه أمس». وأضافت أن المصاب كان يعاني ارتفاعاً في درجة الحرارة وإسهالاً وآلاماً في البطن وكان يتقيأ دماً. وكان قد تلقى علاجاً في بادئ الأمر من الملاريا. وقال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، في بيان، إن هناك حالياً ثماني حالات مشتبهاً بها تتلقى الرعاية في منشأة صحية، مضيفاً أنه يساعد السلطات الصحية الأوغندية في التحقيق ونشر الأخصائيين في المنطقة المتضررة.