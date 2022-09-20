مسؤول أميركي يكشف عن عرض لكوريا الشمالية

عرضت الولايات المتحدة إجراء حوار جديد مع كوريا الشمالية في يوليو الماضي، ولكن بيونج يانج لم تعرب قط عن أي اهتمام باستئناف الحوار، وذلك وفقا لما قاله مسؤول أميركي في حوار مع وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وقال سونج كيم المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية «لقد أرسلنا رسالة تؤكد اهتمامنا بإعادة التواصل، كما أعدنا عرض مساعدتنا في الأمور المتعلقة بـ(كورونا)». ويشار إلى أنه عادة عندما تشير أميركا لنزع السلاح النووي في المنطقة، فإنها تشير إلى إنهاء برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، الذي يمثل مصدر قلق دولي منذ عقود. ويشار إلى أن كوريا الشمالية تقيد منذ عقود التواصل مع العالم الخارجي، كما أنها أغلقت على نفسها تماماً بعدما بدأ فيروس كورونا في التفشي. وتفترض أميركا أن عدم اهتمام كوريا الشمالية باستئناف أي محادثات يرجع جزئياً إلى الرغبة في إغلاق البلاد لمنع تفشي الفيروس والمخاوف المتعلقة به.