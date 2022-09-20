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روسيا تتوقع عجزا في الميزانية خلال 3 سنوات

رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين
20 سبتمبر 2022 17:51

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، إن عجز الميزانية سيصل إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 قبل أن يتقلص إلى 0.7 بالمئة في عام 2025.
وفي تصريحات بثها التلفزيون، قال ميشوستين، إن العجز في الميزانية سيغطى بشكل أساسي عن طريق الاقتراض. وفي الأسبوع الماضي، عادت وزارة المالية إلى أسواق الدين المحلية للمرة الأولى منذ أبدء الأزمة في أوكرانيا.
وقدر ميشوستين الإيرادات الحكومية بحوالي 26 تريليون روبل (433.6 مليار دولار أميركي) مقابل إنفاق يصل إلى 29 تريليون روبل في عام 2023 (483.7 مليار دولار).
وقال ميشوستين، إن العجز الحكومي سيصل إلى 1.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، لينخفض إلى 0.7 بالمئة في عام 2025.

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المصدر: رويترز
روسيا
عجز الميزانية
ميخائيل ميشوستين
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