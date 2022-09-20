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استفتاء لضم إقليم زابوريجيا إلى روسيا

جندي روسي يحرس محطة زابوريجيا
20 سبتمبر 2022 17:42

نقلت وكالة الإعلام الروسية للأنباء عن مسؤول محلي نصبته روسيا قوله، إنه قد يجري استفتاء في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من إقليم زابوريجيا الأوكراني لضمه إلى روسيا في الأيام المقبلة.

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المصدر: وكالات
محطة زابوريجيا النووية
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