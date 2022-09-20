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غوتيريش يحذّر من «سخط عالمي» في الشتاء المقبل

غوتيريش يحذّر من «سخط عالمي» في الشتاء المقبل
20 سبتمبر 2022 17:57

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أمام قادة العالم أجمع من مخاطر "سخط عالمي في الشتاء" من جراء الأزمات المتعددة التي تواجه البشرية، من الحرب في أوكرانيا إلى تداعيات الاحترار المناخي.
وقال غوتيريش في افتتاح فاعليات الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة إن "أزمة القدرة الشرائية تتفاقم، الثقة تتلاشى، التفاوتات تتزايد وكوكبنا يحترق"، منددا بـ"خلل هائل" يعيق التصدي للمشاكل وإيجاد حلول ناجعة لها.
واعتبر الأمين العام أن "هذه الأزمات تهدد مستقبل البشرية ومصير الكوكب". وقال غوتيريش "دعونا لا نخدع أنفسنا. نحن في بحر هائج. يلوح في الأفق سخط عالمي في الشتاء".
وعلى الرغم من هذه المخاطر، المجتمع الدولي "مشلول"، وفق غوتيريش الذي لفت إلى مخاطر "انقسامات خطرة بين الغرب والجنوب".
وأشار إلى أن "الانقسامات الجيوسياسية تقوّض عمل مجلس الأمن والقانون الدولي والثقة لا سيما تلك التي تضعها المجتمعات في المؤسسات الديموقراطية".
وأضاف "لا يمكننا أن نستمر على هذا النحو".

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المصدر: وكالات
الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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