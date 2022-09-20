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افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

من افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
20 سبتمبر 2022 17:32

افتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويلتقي قادة العالم الغارق في الأزمات من الحرب في أوكرانيا إلى الكوارث المناخية وصولًا إلى انعدام الأمن الغذائي، اعتبارًا من الثلاثاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تشهد انقسامات عميقة.

على مدى قرابة أسبوع، يلقي نحو 150 رئيس دولة أو حكومة من كافة أنحاء العالم خطابات أثناء هذا الاجتماع السنوي الذي يُعقد للمرة الأولى حضوريًا بعدما كان يُجرى عبر الانترنت في العامين الماضيين بسبب أزمة وباء كوفيد-19.

 

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المصدر: وكالات
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