الجوع ينهش أطفال الصومال

في سرير مستشفى في مقديشو، يستلقي الطفل صادق إبراهيم وفي عينيه نظرة تائهة. يحطّ الذباب على وجهه لكنه يتمكن بالكاد من إبعاده بذراع ضعيفة. فالفتى هزيل إلى درجة أنه يجد صعوبةً ليبكي حتى. فقد خارت قواه بسبب نقص الأغذية وبات بكاؤه أشبه بأنين. تقول والدته فادومو داود وهي تنظر إلى رجلي ابنها الهزيلتين «إنه طفلي الوحيد، هو مريض جداً». بغية إنقاذه قامت برحلة استمرت ثلاثة أيام من منطقة بيداوا في جنوب غرب الصومال، أكثر دول القرن الأفريقي تضرراً من الجفاف غير المسبوق الذي يزرع الجوع. في مستشفى دي مارتينو في مقديشو، تسهر فاديمو داود على ابنها ليل نهار، وتصلي كي لا ينضم إلى قائمة مئات الأطفال الذين قضوا في الأشهر الأخيرة جراء سوء التغذية. وتفيد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن 730 طفلاً توفوا في مراكز تغذية بين يناير ويوليو. ويعاني أكثر من نصف مليون طفل بين سن الستة أشهر وخمس سنوات من سوء تغذية حاد. بعد انحسار الأمطار لأربعة مواسم متتالية منذ نهاية العام 2020 ومع توقع موسم خامس مماثل اعتباراً من أكتوبر، راحت الصومال تغرق في مجاعة. ويعاني 7,8 مليون شخص عبر البلاد، أي نصف سكان الصومال تقريباً، من الجفاف، بينهم 213 ألفاً معرضون لخطر مجاعة كبير بحسب الأمم المتحدة.