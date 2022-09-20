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أوكرانيا تتعهّد «القضاء» على «التهديد» الروسي الجديد

دبابة مدمرة جراء المعارك في منطقة خاركيف
20 سبتمبر 2022 16:46

تعهّدت كييف الثلاثاء "القضاء" على "التهديد" الروسي بعد الإعلان عن استفتاءات ستنظَّم حول ضم موسكو الأراضي الانفصالية الموالية لها في دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا.

وجاء في تعليق على تلغرام لمدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك أن "أوكرانيا ستسوي القضية الروسية. لا يمكن القضاء على التهديد إلا بالقوة"، منددا بـ"ابتزاز" من جانب موسكو مدفوع بـ"الخوف من الهزيمة".

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