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بوتين: أسلحتنا تُظهر «فاعلية كبيرة» في أوكرانيا

بوتين: أسلحتنا تُظهر «فاعلية كبيرة» في أوكرانيا
20 سبتمبر 2022 16:01

 قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إن الأسلحة الروسية تُظهر فاعلية كبيرة في أوكرانيا وإن بلاده بحاجة لتعزيز قدرة صناعة الأسلحة لديها.

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