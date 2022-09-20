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أردوغان يدلي بتصريح بشأن السلام في أوكرانيا

أردوغان يدلي بتصريح بشأن السلام في أوكرانيا
20 سبتمبر 2022 15:24

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت متأخر من أمس الاثنين، إنه على روسيا إعادة الأراضي التي سيطرت عليها لأوكرانيا، إذا كان الهدف هو السلام الدائم.

وأضاف أردوغان في مقابلة مع شبكة «بي بي أس» الأميركية:«إذا كان سوف يتم تحقيق السلام في أوكرانيا، فإنه بالطبع، عودة الأراضي التي تمت السيطرة عليها سوف تكون أمراً مهماً. هذا هو المتوقع».

وأوضح أردوغان أثناء المقابلة التي جرت في نيويورك:«الأراضي سوف تعود لأوكرانيا» مضيفاً أنه على موسكو «إعادة شبه جزيرة القرم لملاكها الأصليين».

ويشار إلى أن أنقرة لا تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.

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المصدر: وكالات
تركيا
أوكرانيا
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