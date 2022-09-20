تراس تصل نيويورك في رحلتها الخارجية الأولى كرئيسة للوزراء
رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس
20 سبتمبر 2022 13:29
وصلت ليز تراس إلى نيويورك، في رحلتها الخارجية الأولى كرئيسة للوزراء، بحسب ما أفادت به وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء.
وقالت تراس في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين: "لا تجري حاليا أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وليس لدي توقع أن تبدأ تلك المفاوضات على المدى القصير والمتوسط".
من ناحية أخرى، تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية في الوقت الذي كانت تستعد فيه للتوجه إلى نيويورك، باستغلال انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة، لحشد الدعم لمساعدة أوكرانيا، من خلال تقديم مساعدات عسكرية لا تقل قيمتها عن 3ر2 مليار جنيه إسترليني (6ر2 مليار دولار) العام المقبل لمساعدة أوكرانيا على صد الهجوم الروسي.
وتعهدت تراس بأن تضاهي أو تتجاوز المملكة المتحدة قيمة الدعم القياسي الذي جرى تقديمه لقوات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وأشادت تراس بنجاح قوات زيلينسكي في استرداد حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر مربع من الأراضي التي استولى عليها الروس حيث تعهدت بمضاهاة المساعدات العسكرية التي جرى تقديمها العام الماضي على الأقل.