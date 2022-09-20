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الصحة الأوغندية تؤكد تفشي فيروس إيبولا

أرشيفية
20 سبتمبر 2022 10:56

 أكدت وزارة الصحة الأوغندية اليوم الثلاثاء تفشي فيروس إيبولا في منطقة موبيندي.
وقالت الوزارة على تويتر إن الحالة المؤكدة لرجل يبلغ من العمر 24 عاماً ظهرت عليه الأعراض وتوفي فيما بعد.

وأرسلت وزارة الصحة الأوغندية وشركاؤها فريق للاستجابة السريعة، إلى المنطقة التي توفي فيها الشاب إثر إصابته بمرض إيبولا، بحسب ما ذكرته الوزارة على موقع "تويتر".

وسوف يساعد فريق الاستجابة السريعة الآن في مراقبة الوضع وتتبع المخالطين للحالة والتعامل مع الحالات.
وغالبا ما تؤدي إصابات إيبولا إلى حمى شديدة ونزيف داخلي وهي تهدد الحياة.

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المصدر: رويترز
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إيبولا
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