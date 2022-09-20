قادة العالم يلتقون حضورياً في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

يلتقي قادة العالم اعتبارًا من الثلاثاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبحث ملفات عديدة.

وعلى مدى قرابة أسبوع، يلقي نحو 150 رئيس دولة أو حكومة من كافة أنحاء العالم خطابات أثناء هذا الاجتماع السنوي الذي يُعقد للمرة الأولى حضوريًا بعدما كان يُجرى عبر الانترنت في العامين الماضيين بسبب أزمة وباء كوفيد-19. تقليديًا، يتحدث الرئيس الأميركي في اليوم الأول من الاجتماع بما أن بلاده هي الدولة المضيفة لمقرّ الأمم المتحدة. لكن استثنائيًا كما حصل في مناسبات نادرة جدًا في الماضي، لن يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن الذي حضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية الاثنين في لندن، كلمته الثلاثاء وأرجأها إلى الأربعاء. من جانبه، سيلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الخطاب الافتتاحي للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال جوتيريش الاثنين "نجتمع في لحظة خطر كبير بالنسبة للعالم" متحدثًا عن "نزاعات وكوارث مناخية" إضافة إلى "الفقر وانعدام المساواة والتمييز". سيكون الهجوم الروسي على أوكرانيا في صلب هذا الأسبوع الدبلوماسي الرفيع المستوى، مع مداخلة للرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي عبر الفيديو بعد حصوله على إذن خاص صوتت عليه الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، وكذلك في صلب اجتماع لمجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية الخميس.

في محاولة للاستجابة لمخاوف بعض الدول، ينظم الأميركيون والأوروبيون الثلاثاء اجتماعًا رفيع المستوى حول انعدام الأمن الغذائي وهو أحد تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا. من المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمته الثلاثاء، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الذي أوضح أن الرئيس سيقيم مأدبة عشاء مع عدد من القادة الآخرين. في المقابل، سيغيب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ عن الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام.



أخبار ذات صلة عبدالله بن زايد يبحث تعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي نشاط مكثف لوفد الدولة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

المصدر: آ ف ب