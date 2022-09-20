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بريطانيا تتعهد بتقديم 2.6 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تدلي ببيان في مجلس العموم بلندن
20 سبتمبر 2022 09:27

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بتقديم مساعدات عسكرية قيمتها لا تقل عن 3ر2 مليار جنيه إسترليني (6ر2 مليار دولار) العام المقبل لمساعدة أوكرانيا على صد الهجوم الروسي.

وتعهدت رئيسة الوزراء بأن المملكة المتحدة ستضاهي أو تتجاوز الدعم القياسي الذي جرى تقديمه لقوات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأعلنت تراس عن الدعم في الوقت الذي تستعد فيه للتوجه إلى نيويورك، حيث ستستخدم قمة الأمم المتحدة في الولايات المتحدة لحشد الدعم لمساعدة أوكرانيا.

وأشادت تراس بنجاح قوات زيلينسكي في استرداد حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر مربع من الأراضي التي استولى عليها الروس حيث تعهدت بمضاهاة المساعدات العسكرية التي جرى تقديمها العام الماضي على الأقل. 

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