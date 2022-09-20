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قرغيزستان وطاجيكستان توقعان اتفاقاً لوقف إطلاق النار

قرغيزستان وطاجيكستان توقعان اتفاقاً لوقف إطلاق النار
20 سبتمبر 2022 09:24

وقعت جمهوريتا قرغيزستان وطاجيكستان في آسيا الوسطى اتفاقاً لوقف إطلاق النار، الاثنين، بعد ستة أيام من القتال العنيف الذي خلف عشرات القتلى من الجانبين، حسبما ذكرت وكالات روسية.

وبموجب شروط الاتفاق الذي وقعه رئيسا المخابرات القرغيزية والطاجيكية في معبر جوليستون أفتودوروجني الحدودي، سيتم سحب القوات والأسلحة الثقيلة من المنطقة الحدودية بين البلدين.

وقال رئيس اللجنة الحكومية للأمن القومي في قرغيزستان، كامتشيبيك تاشيف، إن الوضع في منطقة باتكين الحدودية القرغيزية يستقر تدريجيا بعد أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي.
وقال نظيره الطاجيكي سايمومين ياتيموف "نحن مقتنعون بأن السلام الحقيقي قادم الآن إلى حدودنا".
وقتل ما لا يقل عن 59 شخصا وأصيب 164 آخرون على الجانب القرغيزي منذ اندلاع القتال في 14 سبتمبر، وفقا للأرقام الرسمية، في حين تم إجلاء 136 ألف شخص من مقاطعة باتكين في البلاد. وقدرت طاجيكستان عدد قتلاها بـ 41 شخصا.

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المصدر: وكالات
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إطلاق النار
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