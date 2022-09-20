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وزير الخارجية الأميركي ونظيره المصري يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

وزير الخارجية الأميركي بلينكن يلتقي بوزير الخارجية المصري سامح شكري، في مدينة نيويورك
20 سبتمبر 2022 08:21

اجتمع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في نيويورك.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن الاجتماع جاء «لمناقشة الشراكة والتعاون بين الولايات المتحدة ومصر بشأن مجموعة من القضايا المشتركة.

وشكر بلينكن شكري على «جهود مصر لتعزيز المزيد من الاستقرار في المنطقة.

كما ناقشا دعم إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن وهدنة الأمم المتحدة في اليمن. كما ناقش الوزير بلينكن ووزير الخارجية المصري دعم الولايات المتحدة لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) في نوفمبر وغيرها من الملفات.

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المصدر: وكالات
وزير الخارجية الأميركي
أنتوني بلينكن
نيويورك
سامح شكري
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