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جوني ديب وآمبر هيرد يجتمعان مجدداً!

جوني ديب وآمبر هيرد
20 سبتمبر 2022 07:49

بعد خروجها من ساحات القضاء، دخلت قضية النجم الأميركي جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد مواقع التصوير لتتحول إلى فيلم سينمائي.

وتستعد منصة «Tubi» المجانية لعرض فيلم «Hot Take: The Depp/Heard Trial»، الذي يتناول قضية التشهير التي كسبها جوني ديب ضد آمبر هيرد.

ومن المقرر أن يلعب الممثل مارك هابكا دور جوني ديب، فيما تلعب الممثلة ميجان دافيز دور آمبر هيرد، وتلعب الممثلة ميليسا مارتي دور محامية جوني كاميل فاسكيز، فيما تتقمص ماري كاريج شخصية محامية آمبر هيرد «الاين بريديهوفت».

ويتناول الفيلم قضية التشهير المثيرة للجدل التي أسدل ستارها في الأول من يونيو الماضي، حين قضت هيئة المحلفين بإلزام آمبر هيرد بدفع 10 ملايين دولار لجوني ديب.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإن الفيلم من إخراج سارة لومان، ومن تأليف جاي نيكولوتشي، ومن المقرر عرضه على منصة «Tubi» في 30 سبتمبر الجاري.

وفي 20 يوليو تقدمت النجمة الأميركية آمبر هيرد رسميا باستئناف ضد تغريمها 10 ملايين دولار في دعوى التشهير التي رفعها زوجها السابق جوني ديب.

وأشارت مجلة «فوربس» الأميركية إلى أن فريق دفاع آمبر هيرد قدم الأوراق الرسمية للاستئناف إلى محكمة دائرة مقاطعة فيرفاكس بولاية فيرجينيا.

وجاء استئناف الحكم بعد أيام من رفض محكمة أميركية للطعن الذي قدمه محامو آمبر هيرد ضد الحكم الصادر لصالح ديب، وطلبوا خلاله إسقاط مبلغ الغرامة، بحجة أن الحكم لم يكن مدعوما بالأدلة.

وكان ديب قد رفع دعوى قضائية ضد هيرد بتهمة التشهير بسبب مقال رأي كتبته في ديسمبر 2018 في صحيفة «واشنطن بوست»، ووصفت نفسها خلاله بأنها «شخصية عامة تمثل العنف المنزلي». وزعم محامو ديب أن المقال تعرض للتشهير على الرغم من أن اسمه لم يذكر مطلقًا في المقال.

وتحولت المحاكمة المتلفزة التي استمرت 6 أسابيع إلى مبارزة بين النجمين وركزت الكثير من الشهادات على مزاعم هيرد بأنها تعرضت للاعتداء الجسدي من قبل ديب ووصفت هيرد أكثر من 12 اعتداءً مزعومًا، وهو ما نفاه ديب جملة وتفصيلا.

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المصدر: وكالات
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